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В Кабмине рассказали, как выросли пенсии и минималка с 2016

Новости » Общество    21.08.2019 - 12:17
В Кабмине рассказали, как выросли пенсии и минималка с 2016
Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

По словам Гройсмана, детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое

В Кабинете министров Украины рассказали, как выросли пенсии и минимальная зарплата с апреля 2016 года. Об этом глава правительства Владимир Гройсман сказал в ходе заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, минимальная зарплата выросла втрое - до 150 долларов.

В Кабмине рассказали, как выросли пенсии и минималка с 2016

"С апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое - до 4173 гривен или до 150 долларов. Детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое. Так же вдвое выросла пенсия", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее Гройсман сообщал, что процедура подачи документов для назначения пенсии онлайн занимает около 10-15 минут. Так, для подачи документов необходимо зарегистрироваться на сайте электронных услуг Пенсионного фонда и среди перечня услуг выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии".

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.

Отметим, по закону о государственном бюджете Украины на 2019 год минимальная пенсия вырастет за год на 9% до 1638 грн.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир Гройсманпенсии
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