ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні розповіли, як зросли пенсії та мінімалка з 2016

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 12:17
У Кабміні розповіли, як зросли пенсії та мінімалка з 2016
Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

За словами Гройсмана, детінізація дозволила збільшити середню зарплату вдвічі

У Кабінеті міністрів України розповіли, як зросли пенсії та мінімальна зарплата з квітня 2016 року. Про це глава уряду Володимир Гройсман сказав у ході засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мінімальна зарплата зросла втричі - до 150 доларів.

У Кабміні розповіли, як зросли пенсії та мінімалка з 2016

"З квітня 2016 року мінімальна зарплата зросла втричі - до 4173 гривень або до 150 доларів. Детінізація дозволила збільшити середню зарплату вдвічі. Так само вдвічі зросла пенсія", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Гройсман повідомляв, що процедура подачі документів для призначення пенсії онлайн займає близько 10-15 хвилин. Так, для подачі документів необхідно зареєструватися на сайті електронних послуг Пенсійного фонду і серед переліку послуг вибрати пункт "Заява на призначення пенсії".

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії онлайн.

Відзначимо, згідно із законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.

Уряд розширив перелік банків для виплати монетизованих субсидій Кабмін доручив прискорити фінансування регіонів
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсманпенсии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся