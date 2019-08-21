У Кабміні розповіли, як зросли пенсії та мінімалка з 2016

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

За словами Гройсмана, детінізація дозволила збільшити середню зарплату вдвічі

У Кабінеті міністрів України розповіли, як зросли пенсії та мінімальна зарплата з квітня 2016 року. Про це глава уряду Володимир Гройсман сказав у ході засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мінімальна зарплата зросла втричі - до 150 доларів.

"З квітня 2016 року мінімальна зарплата зросла втричі - до 4173 гривень або до 150 доларів. Детінізація дозволила збільшити середню зарплату вдвічі. Так само вдвічі зросла пенсія", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Гройсман повідомляв, що процедура подачі документів для призначення пенсії онлайн займає близько 10-15 хвилин. Так, для подачі документів необхідно зареєструватися на сайті електронних послуг Пенсійного фонду і серед переліку послуг вибрати пункт "Заява на призначення пенсії".

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії онлайн.

Відзначимо, згідно із законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.