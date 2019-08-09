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Пенсию в Украине можно оформить онлайн

Новости » Экономика    09.08.2019 - 13:38
Пенсию в Украине можно оформить онлайн
Фото: facebook.com/Пенсійний-фонд-України

Для оформления пенсии нужно иметь электронную цифровую подпись

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо зарегистрироваться на веб-портале ПФУ с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов, сообщил он.

По данным ПФУ, время ожидания рассмотрения заявки - 10 дней, сервис является бесплатным. После принятия решения о назначении пенсии заявитель получит электронное сообщение или СМС-сообщение о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

"Мы очень надеемся, что основная масса людей со временем перейдет на сервис и будет делать соответствующую подачу документов без необходимости обращаться непосредственно в наши отделения", - сказал Капинус.

Личное присутствие в отделении после получения СМС-сообщения все же необходимо. Также нужно будет и наличие оригиналов документов.

Напомним, в июле 2019 года Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно расходов из государственного бюджета на социальную защиту населения Украины. По данным статистического ведомства, средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, вырос в 30 раз с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.

Отметим, по закону о государственном бюджете Украины на 2019 год минимальная пенсия вырастет за год на 9% до 1638 грн.

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