В Кабмине рассказали о новых зарплатах министров

Кабинет министров на заседании 5 февраля 2020 года принял решение изменить порядок оплаты труда министров. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью "Громадському".

Как отметил Дубилет, согласно решению правительства, теперь зарплата всех первых должностей в Кабмине привязана к средней зарплате в Украине.

"То есть если зарплата растет, то соответственно растет и доход министров, их заместителей, премьер-министра, если падает, то наоборот - падает", - сообщил он.

Во-вторых, сокращены виды премий и надбавок. "Мы сказали, что изменяемая часть может быть только одна - премия. Она выставляется как следствие ежеквартальной оценки по тому, насколько эффективным был министр или его заместитель, и она не может составлять более одного оклада", - сказал министр.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. По его словам, правительство обратится к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании.

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.