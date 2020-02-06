У Кабміні розповіли про нові зарплати міністрів

Кабінет міністрів на засіданні 5 лютого 2020 року прийняв рішення змінити порядок оплати праці міністрів. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив Дубілет, згідно з рішенням уряду, тепер зарплата всіх перших посад в Кабміні прив'язана до середньої зарплати в Україні.

"Тобто якщо зарплата зростає, то відповідно зростає і дохід міністрів, їх заступників, прем'єр-міністра, якщо падає, то навпаки - падає", - повідомив він.

По-друге, скорочені види премій і надбавок. "Ми сказали, що змінна частина може бути тільки одна - премія. Вона виставляється як наслідок щоквартальної оцінки того, наскільки ефективним був міністр або його заступник, і вона не може становити більше одного окладу", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зарплата міністрів та їх заступників буде в діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат. За його словами, уряд звернеться до спостережної ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від великих виплат премій керівництву цієї компанії.

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.