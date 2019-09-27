В Кабмине рассказали, когда начнут выплаты пенсий на оккупированном Донбассе

Фото: Юлия Соколовская (kmu.gov.ua.jpg)

Вопрос выплаты пенсий решится, когда буде сформирована правительственная программа

Министр социальной политики Юлия Соколовская рассказала, когда будут восстановлены выплаты пенсий на оккупированной части Донбасса. Об этом она сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, вопрос о пенсиях для жителей временно оккупированных территорий можно будет получить после формирования общей правительственной политики относительно этих территорий.

"У нас были стратегические сессии с министрами в рамках подготовки программы действий правительства. Вы сейчас спрашиваете о кусочке большой политики: будут ли выплачиваться пенсии. Так вот, ответ на вопрос о пенсий можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями", - сказала Сколовская.

Точного количества пенсионеров на неподконтрольных территориях она не смогла назвать, однако рассказала, что около 120 тысяч пенсионеров окупированного Донбасса никогда не обращались за пенсией.

Напомним, ранее Соколовская объяснила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минсоцполитики пересмотрят начисление субсидий для работников семейных детдомов. Одним из приоритетов министерства также является увеличение количества и качества социальных работников.