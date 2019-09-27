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У Кабміні розповіли, коли почнуть виплати пенсій на окупованому Донбасі

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 14:55
У Кабміні розповіли, коли почнуть виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фото: Юлія Соколовська (kmu.gov.ua.jpg)

Питання виплати пенсій вирішиться, коли буде сформована урядова програма

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська розповіла, коли будуть відновлені виплати пенсій на окупованій частині Донбасу. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, питання про пенсії для жителів тимчасово окупованих територій можна буде отримати після формування загальної урядової політики щодо цих територій.

"У нас були стратегічні сесії з міністрами у рамках підготовки програми дій уряду. Ви зараз питаєте про шматочок великої політики: чи будуть виплачуватися пенсії. Так от, відповідь на питання про пенсії можна буде отримати тільки після того, як буде сформована загальна урядова політика по роботі з тимчасово окупованими територіями", - сказала Сколовська.

Точної кількості пенсионеров на підконтрольних територіях вона не змогла назвати, проте розповіла, що близько 120 тисяч пенсіонерів окупированного Донбасу ніколи не зверталися за пенсією.

Нагадаємо, раніше Соколовська пояснила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мінсоцполітики переглянуть нарахування субсидій для працівників сімейних дитбудинків. Одним із пріоритетів міністерства також є збільшення кількості та якості соціальних працівників.

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