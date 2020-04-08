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В Кабмине рассказали, когда изменения в бюджет-2020 передадут на рассмотрение Рады

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:49
В Кабмине рассказали, когда изменения в бюджет-2020 передадут на рассмотрение Рады
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас изменения в бюджет-2020 еще дорабатываются

В Кабинете министров рассказали, когда закон об изменениях в государственный бюджет на этот год, разработанные в связи с пандемией коронавируса, подадут на рассмотрение Верховной Рады. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, профильный комитет 8 или 9 апреля передаст изменения в бюджет на рассмотрение парламента.

"На сегодняшний момент бюджет дорабатывается. Сегодня-завтра бюджетным комитетом этот бюджет будет подан на рассмотрение парламента", - заявил Марченко.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение на 19,7 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в бюджетном комитете парламента назвали три причины неподдержки Верховной радой изменений в госбюджет.

Так, 9 или 10 апреля Верховная рада может собраться на внеочередное заседание парламента, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков. По его словам, главным вопросом будет рассмотрение изменений в бюджет-2020.

Подчеркнем, в прошлый понедельник нардепы направили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

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