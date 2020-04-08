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У Кабміні розповіли, коли зміни до бюджету-2020 передадуть на розгляд Ради

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:49
У Кабміні розповіли, коли зміни до бюджету-2020 передадуть на розгляд Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі зміни до бюджету-2020 ще допрацьовуються

У Кабінеті міністрів розповіли, коли закон про зміни до державного бюджету на цей рік, розроблені у звязку з пандемією коронавірусу, подадуть на розгляд Верховної ради. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, профільний комітет 8 або 9 квітня передасть зміни до бюджету на розгляд парламенту.

"На сьогоднішній момент бюджет доопрацьовується. Сьогодні-завтра бюджетним комітетом цей бюджет буде поданий на розгляд парламенту", - заявив Марченко.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує збільшити витрати на пенсійне забезпечення на 19,7 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, в бюджетному комітеті парламенту назвали три причини непідтримки Верховною радою змін до держбюджету.

Так, 9 або 10 квітня Верховна рада може зібратися на позачергове засідання парламенту, заявив спікер ВР Дмитро Разумков. За його словами, головним питанням буде розгляд змін до бюджету-2020.

Підкреслимо, минулого понеділка нардепи направили на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.

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