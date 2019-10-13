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В Кабмине провели кадровые перестановки

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Правительство также объявило конкурс на несколько вакантных должностей

В субботу, 12 октября, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений - из министерств и ведомств были уволены и назначены новые заместители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Кабмина.

В частности, на заседании правительство назначило двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды, ими стали Абрамовский Роман Романович и Рябчин Алексей Михайлович.

Правительство уволило:

  • Янчука Артема Александровича с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;
  • Евдоченко Леонида Александровича с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Петрука Виталия Викторовича с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил конкурс на занятие указанной должности. Временное выполнение обязанностей председателя возложено на Фещенко Владимира Петровича (заместитель председателя).
  • Яковлева Игоря Олеговича с должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции. Временное выполнение обязанностей возложили на Канцурака Виктора Васильевича.

Правительство также уволило Андрея Кравченко с должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

Кроме того, был объявлен конкурс на должность председателя Государственной регуляторной службы и внесены изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Напомним, 9 октября Кабинет министров уволил Ксению Ляпину с должности председателя Государственной регуляторной службы.

Также правительство объявило о начало сокращения госаппарата в сфере юстиции. Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.

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