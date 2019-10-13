У Кабміні провели кадрові перестановки

У суботу, 12 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень - з низки міністерств і відомств були звільнені заступники і призначені нові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зокрема, на засіданні уряд призначив двох заступників міністра енергетики та захисту довкілля, ними стали Абрамовський Роман Романович та Рябчин Олексій Михайлович.

Уряд звільнив:

Янчука Артема Олександровича з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України;

Євдоченка Леоніда Олександровича з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Петрука Віталія Вікторовича з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження та оголосив конкурс на зайняття зазначеної посади. Тимчасове виконання обов'язків голови покладено на Фещенка Володимира Петровича (заступник голови).

Яковлєва Ігоря Олеговича з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції. Тимчасове виконання обов'язків поклали на Канцурака Віктора Васильовича.

Уряд також звільнив Андрія Кравченка з посади заступника голови Державного агентства рибного господарства.

Крім того, було оголошено конкурс на посаду голови Державної регуляторної служби та внесено зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Нагадаємо, 9 жовтня Кабінет міністрів звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби.

Також уряд оголосив про початок скорочення держапарату в сфері юстиції. Кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8.