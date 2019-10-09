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Ляпину уволили с должности главы Государственной регуляторной службы

Новости » Политика    09.10.2019 - 14:37
Ляпину уволили с должности главы Государственной регуляторной службы
Фото: Ксения Ляпина (УНИАН)

Решение приняло правительство

Кабинет министров на заседании 9 октября 2019 года решил уволить Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Также правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной регуляторной службы Украины на Олега Мирошниченко.

Напомним, Кабинет министров назначил Ксению Ляпину главой Государственной регуляторной службы Украины в январе 2015 года.

Ксения Ляпина - народный депутат Верховной Рады 4-7 созывов. Состояла в партиях НУНС и "Народный фронт".

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября Кабинет министров Украины уволил руководителей девяти государственных структур.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 октября заявил, что в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы большинство сотрудников Государственной таможенной службы будут уволены.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКсения Ляпинаправительство
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