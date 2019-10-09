Кабмин назначил 8 заместителей министров

Решение было принято на сегодняшнем заседании
В среду, 9 октяюря, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в министерства были назначены новые заместители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
В частности, правительство назначило 8 заместителей министров:
В Министерство цифровой трансформации назначили четыре заместителя:
Также правительство уволило Ляпину Ксению Михайловну с должности главы Государственной регуляторной службы.
Напомним, ранее правительство начало сокращение госаппарата в сфере юстиции. Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин подаст изменения в бюджет для выплат шахтерам. Изменения в госбюджет для выплаты задолженности внесут в Раду на следующей неделе.