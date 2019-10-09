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Правительство начало сокращение госаппарата в сфере юстиции

Новости » Политика    09.10.2019 - 14:55
Правительство начало сокращение госаппарата в сфере юстиции
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что началось сокращение государственного аппарата в сфере юстиции. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.

"Начали сокращение госаппарата в сфере юстиции. Сократили с 27 до 8 количество Главных терруправлений... Главная логика - это повышение управляемости и уменьшения количества руководителей", - заявил премьер-министр.

Кроме того, в правительстве планируют завершить переговоры о транзите газа с Российской Федерацией до 2020 года.

Напомним, 8 октября министр юстиций Украины Денис Малюська анонсировал сокращение полномочий Министерства. Он отметил, что ведомство вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти.

Ранее глава правительства Алексей Гончарук анонсировал, что Кабмин намерен унифицировать требования к оформлению юридических документов и отменить устаревшие функции Министерства юстиции.

Как РБК-Украина сообщало, Украина и Соединенные Штаты Америки будут углублять сотрудничество в сфере юстиции. Временно поверенный в делах Посольства США в Украине Уильям Тейлор отметил, что главная цель поддержки США реформ в сфере юстиции в Украине - обеспечение верховенства права в Украине.

В Минюсте анонсировали сокращение полномочий ведомства В Кабмине анонсировали отмену устаревших функций Минюста
Новости Украины Министерство юстиции УкраиныАлексей Гончарук
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