ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине против повышения тарифов на тепло в отопительном сезоне

Новости » Энергетика    21.08.2019 - 12:50
В Кабмине против повышения тарифов на тепло в отопительном сезоне
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам Гройсмана, цены на тепло в августе являются приемлемыми

В Кабинете министров Украины выступили против повышения тарифов на тепло в новом отопительном сезоне. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, премьер надеется на то, что цены на отопление для населения повышать не будут.

"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей… Сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме", - отметил Гройсман.

Напомним, в конце июля глава Кабмина заявил, что цена на газ для населения во время отопительного периода 2019-2020 не должна превышать стоимость топлива, установленную на август.

Как писало РБК-Украина, после решения Кабинета министров о предельных тарифах на теплоснабжение и горячую воду в среднем тариф на отопление по всей Украине должен снизиться на 14%.

Ранее Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит всех теплокоммунэнерго по поводу объективности существующей стоимости тепла и воды.

Подчеркнем, 26 июня Кабмин установил предельные тарифы на ЖК услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

В Кабмине рассказали, как выросли пенсии и минималка с 2016 В Киеве подорожают тарифы на воду
Новости Украины Владимир Гройсмантарифыотопительный сезонтеплоснабжение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь