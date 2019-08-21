У Кабміні проти підвищення тарифів на тепло в опалювальному сезоні

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами Гройсмана, ціни на тепло в серпні є прийнятними

У Кабінеті міністрів України виступили проти підвищення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, прем'єр сподівається на те, що ціни на опалення для населення підвищувати не будуть.

"Сподіваюся, що наступний опалювальний сезон не буде пов'язаний з підвищенням цін для людей... Зараз ціни на серпень є прийнятними і можуть бути використані в наступному опалювальному сезоні, так як майже весь газ закачаний за цінами, які знаходяться на своєму мінімумі", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, в кінці липня глава Кабміну заявив, що ціна на газ для населення під час опалювального періоду 2019-2020 не повинна перевищувати вартість палива, встановлену на серпень.

Як писало РБК-Україна, після рішення Кабінету міністрів про граничні тарифи на теплопостачання і гарячу воду в середньому тариф на опалення по всій Україні повинен знизитися на 14%.

Раніше Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державній аудиторській службі провести аудит всіх теплокомуненерго з приводу об'єктивності існуючої вартості тепла і води.

Підкреслимо, 26 червня Кабмін встановив граничні тарифи на ЖК послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.