В Кабмине назвали цену на газ для населения на время отопительного сезона

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

В правительстве отметили, что цена газа во время отопительного сезона не может быть выше августовских показателей

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения во время отопительного периода 2019-2020 не должна превышать стоимость топлива, установленную на август. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что с мая стоимость газа уменьшилась уже на 25%.

"Относительно цены на газ. С мая стоимость топлива снизились уже на 25%. И прогноз на август - снижение. Августовская цена должна быть базовой для следующего отопительного сезона. Сейчас идет закупка газа по благоприятной стоимости", - сказал глава правительства.

Премьер уточнил, что речь идет о цене в 4640 гривен без НДС за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в июле НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на 648 грн или на 11,7%.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабмине сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана обязана в июле снизить цену природного газа для населения до 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения).

Так, в июне "Нафтогаз" после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.