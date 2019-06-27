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В Кабмине рассказали, на сколько снизятся тарифы на тепло

Новости » Экономика    27.06.2019 - 11:47
В Кабмине рассказали, на сколько снизятся тарифы на тепло
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меньше всего сэкономят Львовская, Хмельницкая и Запорожская области

После решения Кабинета министров о предельных тарифах на теплоснабжение и горячую воду в среднем тариф на отопление по всей Украине должен снизиться на 14%. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной на сайте правительства.

В Кабмине рассказали, на сколько снизятся тарифы на тепло

Приведенные данные свидетельствуют, что больше всего сэкономят на отоплении в Кировоградской области - 34,2%. Тариф за отопление здесь составил 2129,08 грн, теперь же он составит 1400 грн. В результате, в Кировоградской области сэкономят 729 грн.

Указано, что в Волынской области экономия составит 24,2%. Было 1847,75 - станет 1400 грн. Получается, что население области сэкономит 448 грн.

В Ровенской области тариф на отопление снизится на 22,0%. Было 1795,53 грн - станет 1400 грн, экономия в 396 грн.

При этом меньше всего сэкономят во Львовской области - 4,6% (68 грн), в Хмельницкой области - 5,4% (81 грн) и Запорожской области - 5,5% (81 грн).

Кроме того, тариф на отопление в Киевской области снизится на 13,1% или на 212 грн.

Напомним, ранее глава правительства Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит всех теплокоммунэнерго по поводу объективности существующей стоимости тепла и воды.

Как писало РБК-Украина, 26 июня Кабмин установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Кабмин поручил провести аудит всех ТКЭ по тарифам на тепло и воду Кабмин установил предельные тарифы на ЖК услуги
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