В Кабмине пояснили, когда появится концепция экономического развития Донбасса

Министерство реинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса. Основное внимание будет уделено подконтрольным правительству Украины частям Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба министерства.

По его словам, целью концепции является создание инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на Донбассе.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", - отметил Резников.

Вице-премьер добавил, что сейчас правительство рассматривает возможность распространения правил международного коммерческого арбитража на регион.

"Кроме того, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам. Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство", - добавил Резников.

Ранее Резников сообщал, что украинский подход к особому статусу Донбасса заключается в изменении инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели.

Также РБК-Украина писало, что для восстановления оккупированных территорий Донбасса необходимо около 10 млрд долларов.