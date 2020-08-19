У Кабміні пояснили, коли з'явиться концепція економічного розвитку Донбасу

Міністерство реінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу. Основну увагу буде приділено підконтрольним уряду України частинах Донецької та Луганської областей.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає прес-служба міністерства.

За його словами, метою концепції є створення інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на Донбасі.

"Ми повинні зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в східну Україну. Зрештою, інвестори працюють в гарячих точках по всьому світу", - зазначив Рєзніков.

Віце-прем'єр додав, що зараз уряд розглядає можливість поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон.

"Крім того, держава повинна взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити постійну та ефективну систему управління, включаючи всі необхідні інститути, такі як цільовий фонд і інвестиційне агентство", - додав Резніков.

Раніше Він повідомляв, що український підхід до особливого статусу Донбасу полягає в зміні інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі.

Також РБК-Україна писало, що для відновлення окупованих територій Донбасу необхідно близько 10 млрд доларів.