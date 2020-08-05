Резников разъяснил украинский подход к "особому статусу" Донбасса

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Украина готовит новую экономическую стратегию для Донбасса

Украинский подход к понятию "особый статус" Донбасса заключается в изменении инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели. На первых порах меры будут реализованы на подконтрольной территории.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, на сегодня разрабатывается новая экономическая стратегия для востока Украины. При этом основное внимание в ней уделяется развитию тех частей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем.

"Этот подход, пожалуй, лучше всего можно описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне", - отметил Резников.

По его мнению, есть все основания, полагать, что на Донбасс можно привлечь масштабные инвестиции. В рамках создания особого инвестиционного режима на подконтрольной части Донбасса могут распространить правила международного коммерческого арбитража. Кроме того, Украина должна взять на себя часть страхового бремени от военных и политических рисков.

"Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы планируем создать специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций, а не только полагаться на помощь доноров", - отметил Резников.

Он также добавил, что на седьмой год войны российская интерпретация "особого статуса" Донбасса неприемлема.

"Вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта, Москва делает ставку на ускорение распада Украины. Чем раньше откажутся от этой тупиковой модели, тем лучше… В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины по созданию нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "особый статус" Донбасса в качестве компромисса может заключаться в особой системе управления регионом.

Он также заявил, что Украина не отказывалась от "формулы Штайнмайера", которая регулирует порядок проведения выборов на Донбассе и действие "особого статуса".