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ЕБРР планирует дать кредит на реконструкцию трассы Киев-Одесса

Новости » Экономика     22.11.2019 - 16:45
ЕБРР планирует дать кредит на реконструкцию трассы Киев-Одесса
Фото: ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк согласится на финансирование проекта в случае усиления борьбы с коррупцией в Укравтодоре

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может профинансировать реконструкцию автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка обхода вокруг Львова. Об говорится в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан сегодня в Лондоне премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба ЕБРР.

Как отмечется в сообщении, эти проекты будет выполнять Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В рамках проектов ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействий на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров банка, сообщили в ЕБРР.

Напомним, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

Отметим, на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году будет направлено 19 млрд гривен.

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