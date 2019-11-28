ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні підтвердили відмову від ямкових ремонтів доріг з 2020

Новини » Політика     28.11.2019 - 14:48
У Кабміні підтвердили відмову від ямкових ремонтів доріг з 2020
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

"Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту

В Україні з 2020 року повністю відмовляться від практики ямкового ремонту доріг. Про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, "Укравтодор" планує дотримуватися ідеї відмови від ямкових ремонтів.

"До речі, "Укравтодор" від неї почав відмовлятися ще за пана Новака (колишній в. о. глави "Укравтодору", - ред.). Вони зрозуміли, що не дуже готові. З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бюджеті-2020 на будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень. Як зазначають в уряді, у наступному році заплановано ремонт 4 тис. км доріг.

За словами Криклія, уряд буде використовувати Дорожній фонд значно ефективніше.

"Я не хочу, що ми говорили, про якісь номінальні цифри. Я хочу, щоб громадяни могли відчувати, що дороги дійсно будуються. Ми спільно з "Укравтодором" за наступний рік повинні побудувати більше 4 тисяч кілометрів доріг державного і територіального значення. Я публічно даю цю обіцянку", - заявив Криклій.

Україна готова до лібералізації автоперевезень із Туреччиною у 2020, - МІУ
Новини України УкравтодордорогиВладислав Криклій
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся