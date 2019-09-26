В Кабмине озвучили вероятный бюджет переписи населения

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет озвучил вероятную стоимость осуществления переписи населения согласно проекту Государственной службы статистики. Об этом он сказал в ходе конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам.

По его словам, бюджет переписи составляет 5 миллиардов гривен.

"Сейчас говорят, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен. Я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - подчеркнул министр.

Напомним, директор Института демографии Элла Либанова заявила, что в двух районах Киева Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения. По ее словам, пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах.

Как писало РБК-Украина ранее, в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабмин заложил средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предлагается предусмотреть Раде в объеме 3 441,6 млнл гривен, в том числе капитальные затраты - 1 591,5 млн гривен.

При этом сначала перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года. РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров запланировал провести перепись населения в 2020 году. Для переписи планировалось использовать смартфоны.