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В Кабмине предлагают провести перепись населения с помощью смартфона

Новости » Общество    10.06.2019 - 14:35
В Кабмине предлагают провести перепись населения с помощью смартфона
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач/РБК-Украина)

Перепись населения планируют провести в 2020 году

Кабинет министров Украина предлагает провести перепись населения Украины в 2020 году с помощью смартфона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива в Facebook.

По его словам, перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.

Уже несколько лет Кабинет министров проводит подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем, заявил Кубив.

Напомним, по данным Госстата, в Украине сохраняется существенное превышение уровня смертности над показателем рождаемости. По состоянию на 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших - 58 рожденных.

Добавим, численность населения Украины на эту дату составило 42 млн 177,6 тысяч человек. В течение января-ноября 2018 года численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 году проведут пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Предполагается, что пробная перепись позволит отработать методы проведения всеукраинской переписи, обновить инструменты ее проведения. В частности, будет протестировано использование планшетов и ноутбуков во время переписи. Отметим, всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.

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Новости Украины Степан Кубив
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