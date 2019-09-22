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В Киеве проведут пробную перепись населения

Новости » Общество    22.09.2019 - 22:27
В Киеве проведут пробную перепись населения
Иллюстративное фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах

В двух районах Киева Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения. Об этом сообщила директор Института демографии Элла Либанова в интервью ZN.UA.

Она сообщила, что пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах. Однако он отметила, что предпочла бы провести пробную перепись населения еще в одном из районов Западной Украины.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - сказала она.

Напомним, РБК-Украина писало, что в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабинет министров Украины заложил средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предлагается предусмотреть Раде в объеме 3 441,6 млн гривен, в том числе капитальные расходы - 1 591,5 млн гривен.

Отметим, что изначально перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года. РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров запланировал провести перепись населения в 2020 году. Для переписи планировалось использовать смартфоны.

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