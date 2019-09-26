У Кабміні озвучили ймовірний бюджет перепису населення

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет озвучив ймовірну вартість здійснення перепису населення згідно з проектом Державної служби статистики. Про це він сказав у ході конференції у клубі Кабміну щодо антикорупційних заходів.

За його словами, бюджет перепису складає 5 мільярдів гривень.

"Зараз говорять, що час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно у проекті Держстату принесли дані про бюджет цього перепису, він складає 5 мільярдів гривень. Я розумію, що ефективніше та простіше буде зробити так званий електронний перепис населення", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, директор Інституту демографії Елла Лібанова заявила, що у двох районах Києва Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення. За її словами, пробний перепис відбудеться у Бородянському і Оболонському районах.

Як писало РБК-Україна раніше, у проекті державного бюджету України на 2020 рік Кабмін заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованого у 2020 році Всеукраїнського перепису населення пропонується передбачити Раді в обсязі 3 441,6 млн гривень, у тому числі капітальні витрати - 1 591,5 млн гривень.

При цьому спочатку перепис населення був запланований на грудень 2020 року. РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів запланував провести перепис населення у 2020 році. Для перепису планувалося використовувати смартфони.