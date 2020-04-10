В Кабмине ожидают снижения заболеваемости коронавирусом после Пасхи

Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы правительства, он надеется, что после Пасхи заболеваемость коронавирусом начнет снижаться.

"Тот переломный момент, я надеюсь, он наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться в низ по количеству выявленных заболевших, по количеству умерших. Тогда мы начнем предоставлять тот план (выхода из кризиса - ред.) и те меры, которые мы разработали, которые мы готовим сегодня, чтобы через 3-4 недели дать их малому и среднему бизнесу, городам, предприятиям...", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который ранее прогнозировали на 14-15 апреля. Ляшко отметил, что обойти пик коронавируса можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 10 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заболевания коронавирусом. При этом жертвами коронавируса стали уже 69 украинцев. Выздоровел от заболевания 61 пациент.