В Кабмине оценили возможность введения паспортов вакцинации в Украине

Правительство Украины может ввести в стране паспорта вакцинации. Это возможно в случае соответствующей рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.

Об этом в интервью "ТСН" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина является частью международного сообщества, и не будет вести политику самоизоляции.

"Если мы говорим, что будут рекомендации международных организаций, которые будут способствовать улучшению экономики Украины, контактам между людьми, мы обязательно будем их придерживаться", - отметила Стефанишина.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что после прохождения вакцинации от коронавируса соответствующая запись будет делаться в электронной системе здравоохранения Украины. При этом получить COVID-паспорт можно будет у своего семейного врача.

Также РБК-Украина писало, что Министерство цифровой трансформации готово технически ввести COVID-паспорт в Украине. При этом пока не ясно, будет ли такой документ применяться внутри страны или только для международных поездок.