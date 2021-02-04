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У Кабміні оцінили можливість введення паспортів вакцинації в Україні

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд України може ввести в країні паспорта вакцинації. Це можливо в разі відповідної рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Про це в інтерв'ю "ТСН" заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

За її словами, Україна є частиною міжнародного співтовариства, і не буде вести політику самоізоляції.

"Якщо ми говоримо, що будуть рекомендації міжнародних організацій, що сприятимуть покращенню економіки України, контактів між людьми, ми обов'язково будемо їх дотримуватися", - зазначила Стефанишина.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що після проходження вакцинації від коронавірусу відповідний запис буде робитися в електронній системі охорони здоров'я України. При цьому отримати COVID-паспорт можна буде у свого сімейного лікаря.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство цифрової трансформації готово технічно ввести COVID-паспорт в Україні. При цьому поки не ясно, чи буде такий документ застосовуватися всередині країни або тільки для міжнародних поїздок.

Прогноз погоди
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