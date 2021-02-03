ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Федоров о введении "COVID-паспортов": технически мы готовы

Киев, Среда 03 февраля 2021 08:25
Федоров о введении "COVID-паспортов": технически мы готовы
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.

Об этом министр рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

"А если для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые будут принимать различные правительства мира и наше правительство", - пояснил он.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине пока ограниченный доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.

Также он говорил, что запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. Получить COVID-паспорт украинцы смогут у своего семейного врача.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Вакцина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь