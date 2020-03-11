В Кабмине оценили вероятность запрета передвижения по Украине из-за коронавируса

Запрет передвижения по Украине из-за коронавируса на сегодня является маловероятным. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такой шаг возможен, однако для этого ситуация с коронавирусом в Украине должна стать более угрожающей.

"Относительно ограничения в передвижении внутри страны - это уже очень далекий шаг развития ситуации. Этот шаг возможен, но надеюсь, что мы к нему не будем доходить… Если этого потребует ситуация - этот шаг возможен, но надеюсь это далекое будущее", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в правительстве рассчитывают, что до лета эпидемия коронавируса пойдет на спад. По словам премьера, на сегодня нет речи о том, что Украину может обойти эпидемия.

"Мы ожидаем изобретение лекарств. Чем позже допустим этот вирус на территорию Украины, тем мягче сможем пройти этот период. Сегодня не идет речь, что нас обойдет эпидемия", - заявил Шмыгаль.

Он также объявил, что на сегодня Украина фактический прекратила авиасообщение с охваченной коронавирусом Италией.