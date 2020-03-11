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Премьер объяснил отмену авиасообщения с некоторыми странами

Новости » Общество     11.03.2020 - 16:44
Премьер объяснил отмену авиасообщения с некоторыми странами
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пока Украина отменяет авиасообщение лишь с Италией

На данный момент Украина отменила авиасообщение только с Италией в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в дальнейшем могут быть приняты решения об отмене авиасообщения и с другими странами.

"Сегодня решение: фактически это отмена авиасообщения с Италией. Пока. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения", - сказал премьер.

Напомним, 11 марта Кабинет министров объявил введение карантина в Украине во всех областях. Карантин будет введет с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

По состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. Заболевание выявили 3 марта у мужчины в Черновцах. До этого инфицированный находился в Италии. Всего Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом.

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