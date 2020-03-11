Шмыгаль о коронавирусе: надеемся, что к лету эпидемия пойдет на спад

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер отметил, что сейчас не идет речь о том, что Украину обойдет эпидемия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день не идет речь о том, что Украину обойдет эпидемия.

"Надеемся, что к лету эпидемия пойдет на спад. Конечно, мы ожидаем изобретение лекарств. Чем позже допустим этот вирус на территорию Украины, чтобы как можно мягче пройти этот период. Сегодня не идет речь, что нас обойдет эпидемия", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 11 марта Кабинет министров ввел карантин во всех областях страны в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавирус. Заболевание выявили 3 марта у мужа в Черновцах. До этого инфицирован находился в Италии. Всего Центр общественного здоровья получил 43 подозрения на заболевание коронавирусом.