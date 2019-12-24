В Кабмине оценили инвестклимат в Украине

Инвестиционный климат Украины находится на среднем уровне. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, инвестклимат Украины можно оценить на "тройку" по пятибальной шкале, которая приближается к "четверке".

"Это мы видим в рейтингах - стабильно В, но нам к А нужно добраться", - рассказал Милованов.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду Украины два законопроекта по улучшению инвестиционного климата. Одним из проектов предлагается внести изменения в Таможенный кодекс.

Также РБК-Украина писало, что стоимость аренды земли будет постепенно расти. Милованов считает, что цена будет расти не из-за спроса, а из-за того, что будет расти производительность.

Также сообщалось, что в октябре в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине". Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины. Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование.