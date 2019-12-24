У Кабміні оцінили інвестклімат в Україні

Інвестиційний клімат України знаходиться на середньому рівні. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, інвестклімат України можна оцінити на "трійку" за п'ятибальною шкалою, яка наближається до "четвірки".

"Це ми бачимо в рейтингах - стабільно, але нам до А потрібно дістатися", - розповів Милованов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у Верховну раду України два законопроекти щодо поліпшення інвестиційного клімату. Одним з проектів пропонується внести зміни до Митного кодексу.

Також РБК-Україна писало, що вартість оренди землі буде поступово зростати. Милованов вважає, що ціна буде рости не через попит, а з-за того, що буде зростати продуктивність.

Також повідомлялося, що в жовтні в Україні набув чинності закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні". Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України. Законом вносяться зміни в ряд законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання.