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Милованов не исключает роста стоимости аренды земли

Новости » Общество     24.12.2019 - 10:00
Милованов не исключает роста стоимости аренды земли
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Милованов считает, что цена будет расти не из-за спроса, а из-за того, что будет расти производительность

Стоимость аренды земли будет постепенно расти. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью РБК-Украина.

Милованов уверен в росте стоимости аренды земли. Также он предположил, что для большего спроса можно добавить иностранцев, которые хотят инвестировать, а не обрабатывать.

"Я уверен, что вырастет. Не быстро, но постепенно будет расти. Дополнительные новые люди, возможно, придут на рынок, но это не будет взрыв спроса. Кто хотел, уже купил землю через долгосрочную аренду. Для большего спроса мы могли только добавить иностранцев, которые хотят инвестировать, а не обрабатывать", - отметил он.

По его словам, цена будет расти не из-за спроса, а из-за того, что будет расти производительность.

"На гектаре можно больше заработать, прибыль должна вырасти. А для этого нужна переработка, которую за два месяца не запустишь", - добавил он.

Ранее сообщалось, что законопроект об оценке земель внесут в Раду в первом квартале 2020 года.

Добавим, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря.

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