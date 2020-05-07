В Кабмине определили требования к СМИ на время карантина

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Съемки разрешено проводить при участие не более 50 человек

Кабинет министров разрешил проведение средствам массовой информации телевизионных съемок при условии ограничения количества задействованных лиц на период карантина. Об этом говорится в опубликованном постановлении Кабмина.

Согласно документу, разрешено проведение съемок и другой журналисткой деятельности на улицах и в помещениях с участием не более 50 человек, а также при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц.

Кроме этого все задействованные лица должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в виде масок или респираторов, а также соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия.

Напомним, 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом смягчение ограничений начнется, как и планировалось - с 11 мая. Текст постановления был опубликован сегодня вечером.

Согласно документу, в частности, правительство разрешило посещение парков и скверов, индивидуальные занятия спортом, работу не продуктовых магазинов, а также обслуживание клиентов на летних площадках заведений общепита.