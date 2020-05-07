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В Кабмине определили требования к СМИ на время карантина

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 20:20
В Кабмине определили требования к СМИ на время карантина
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Съемки разрешено проводить при участие не более 50 человек

Кабинет министров разрешил проведение средствам массовой информации телевизионных съемок при условии ограничения количества задействованных лиц на период карантина. Об этом говорится в опубликованном постановлении Кабмина.

Согласно документу, разрешено проведение съемок и другой журналисткой деятельности на улицах и в помещениях с участием не более 50 человек, а также при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц.

Кроме этого все задействованные лица должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в виде масок или респираторов, а также соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия.

Напомним, 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом смягчение ограничений начнется, как и планировалось - с 11 мая. Текст постановления был опубликован сегодня вечером.

Согласно документу, в частности, правительство разрешило посещение парков и скверов, индивидуальные занятия спортом, работу не продуктовых магазинов, а также обслуживание клиентов на летних площадках заведений общепита.

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