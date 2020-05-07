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У Кабміні визначили вимоги до ЗМІ на час карантину

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 20:20
У Кабміні визначили вимоги до ЗМІ на час карантину
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Зйомки дозволено проводити за участь не більше 50 осіб

Кабінет міністрів дозволив проведення засобам масової інформації телевізійних зйомок за умови обмеження кількості задіяних осіб на період карантину. Про це йдеться в опублікованому постанові Кабміну.

Згідно з документом, дозволено проведення зйомок і іншою журналісткою діяльності на вулицях і в приміщеннях з участю не більш 50 осіб, а також за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб.

Крім цього всі задіяні особи повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту у вигляді масок або респіраторів, а також дотримуватися санітарні та протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня. При цьому пом'якшення обмежень почнеться, як і планувалося - з 11 травня. Текст постанови був опублікований сьогодні ввечері.

Згідно з документом, зокрема, уряд дозволив відвідання парків та скверів, індивідуальні заняття спортом, роботу не продуктових магазинів, а також обслуговування клієнтів на літніх майданчиках закладів громадського харчування.

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