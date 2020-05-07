Летние площадки кафе и магазины в ТРЦ: что и как заработает с 11 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Персонал заведений обязан использовать средства защиты рук
Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но ввел определенные послабления. Какие послабления ввело правительство, разобралось РБК-Украина.
Так, правительство постановило разрешить:
- посещение парков и скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;
- индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований;
- работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;
- работу в магазине в ТРЦ, при этом работа самих ТРЦ запрещена до 22 мая;
- обслуживание посетителей на летних площадках заведений общественного питания с соблюдением дистанции в минимум 1,5 м и при размещении не более 2 посетителей за одним столом, не считая детей до 14 лет;
- деятельность общепитов с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
- деятельность музеев и историко-культурных заповедников без непосредственного приема посетителей при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;
- работу предприятий, которые работают в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий;
- осуществление журналистами и другими работниками СМИ телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности на улице и в помещениях;
- осуществление кино - и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях;
- проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиций, тренировок и других мероприятий;
- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.
Отметим, что правительство зобов'связал персонал заведений общественного питания, магазинов и других учреждений использовать средства защиты рук, глаз и лица.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин опубликовал постановление о продолжение действия карантинных ограничений в Украине. При этом правительство внесло определенные послабления, которые начнут действовать с 11 мая.