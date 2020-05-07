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Летние площадки кафе и магазины в ТРЦ: что и как заработает с 11 мая

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 19:59
Летние площадки кафе и магазины в ТРЦ: что и как заработает с 11 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Персонал заведений обязан использовать средства защиты рук

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но ввел определенные послабления. Какие послабления ввело правительство, разобралось РБК-Украина.

Так, правительство постановило разрешить:

  • посещение парков и скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;
  • индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований;
  • работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;
  • работу в магазине в ТРЦ, при этом работа самих ТРЦ запрещена до 22 мая;
  • обслуживание посетителей на летних площадках заведений общественного питания с соблюдением дистанции в минимум 1,5 м и при размещении не более 2 посетителей за одним столом, не считая детей до 14 лет;
  • деятельность общепитов с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • деятельность музеев и историко-культурных заповедников без непосредственного приема посетителей при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;
  • работу предприятий, которые работают в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий;
  • осуществление журналистами и другими работниками СМИ телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности на улице и в помещениях;
  • осуществление кино - и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях;
  • проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиций, тренировок и других мероприятий;
  • деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Отметим, что правительство зобов'связал персонал заведений общественного питания, магазинов и других учреждений использовать средства защиты рук, глаз и лица.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин опубликовал постановление о продолжение действия карантинных ограничений в Украине. При этом правительство внесло определенные послабления, которые начнут действовать с 11 мая.

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