В Кабмине объяснили, кто получит 1000 гривен единоразовой помощи

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выплачивать деньги начнут через 5 дней после вступления в силу изменений в бюджет-2020

Министерство социальной политики предоставило разъяснение относительно категорий украинцев, которые могут получить 1000 гривен одноразовой помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

Согласно постановлению № 251, в связи со сложной ситуацией в стране, возникшей в результате пандемии коронавируса, на одноразовую денежную помощь в размере 1000 грн могут рассчитывать следующие категории украинцев:

- пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года;

- получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью");

- получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

- получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату

Вчера Верховная рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год. Среди прочего, предусмотрено выделение 10 млрд гривен для выплат одноразовой помощи более чем 10,6 млн украинцам. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, после вступления в силу изменений в закон нужно около 5 дней, чтобы начать выплаты.

Также РБК-Украина сообщало, что в принятых изменениях в бюджет-2020 предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.