У Кабміні пояснили, хто отримає 1000 гривень одноразової допомоги

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виплати почнуть через 5 днів після набрання чинності змін до бюджету-2020

Міністерство соціальної політики надало роз'яснення щодо категорій українців, які можуть отримати 1000 гривень одноразової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

Згідно з постановою № 251, у зв’язку зі складною ситуацією в країні, що виникла внаслідок пандемії коронавірусу, на одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 грн можуть розраховувати наступні категорії українців:

- пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

- одержувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю");

- одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

- одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Учора Верховна рада внесла зміни до держбюджету на 2020 рік. Серед іншого, передбачено виділення 10 млрд гривень для виплат одноразової допомоги більш ніж 10,6 млн українців. За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, після набрання чинності змін потрібно близько 5 днів, аби розпочати виплати.

Також РБК-Україна повідомляло, що в ухвалених змінах до бюджету-2020 передбачені додаткові виплати медичним працівникам та скорочення виплат чиновникам.