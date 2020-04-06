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ПФУ обнародовал видеоразъяснение о выплате пенсионерам по тысяче гривен

Новости » Экономика     06.04.2020 - 13:34
ПФУ обнародовал видеоразъяснение о выплате пенсионерам по тысяче гривен
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Пенсионеры получат по тысяче гривен после увеличения Радой дефицита госбюджета

Пенсионный фонд Украины готов начать выплату одноразовой денежной помощи в размере тысячи гривен после того, как Верховная рада предусмотрит эти деньги в государственном бюджете. Об этом говорится видеоразъяснении, которое обнародовала пресс-служба ПФУ.

Відеороз'разъяснение относительно выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 тысячи гривен в условиях карантина

Пенсионный фонд Украины предлагает відеороз'разъяснение относительно выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 тысячи гривен в условиях карантина. Одновременно призываем минимизировать социальные контакты: выплаты будут осуществлены всем своевременно путем поступления средств на личные банковские карты, или доставлены почтальонами на дом. Оставайтесь дома. Берегите жизнь - сохраните Украину!

Опубликовано Пенсионный фонд Украины Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Как отметили в пресс-службе, единовременную выплату получат около 10 млн человек, чья пенсия не превышает 5 тыс. грн. ПФУ начислит средства автоматически, без обращений пенсионеров.

"Выплата будет начата после выделения средств из государственного бюджета. Деньги на банковские карты зачислят безотлагательно", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Укрпошта" обеспечит доставку денег пенсионерам домой в течение пяти дней. Тем, кому по разным причинам, не выплатят средства в течение пяти дней, тысячу гривен выплатят вместе с пенсией.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Напомним, Кабинет министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабине решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что инициативы требуют принятия изменений в госбюджет.

Работающим пенсионерам повысили выплаты Пенсии и соцпомощи будут переназначать автоматически на время карантина
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