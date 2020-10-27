В Кабмине объяснили перенаправление денег с программы онкозаболеваний

В Кабинете министров объяснили перенаправление денег с программы онкозаболеваний на ремонт дорог. Решение о перераспределении средств приняла Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает правительственный портал.

В Кабмине подчеркнули, что решение комиссии о перераспределении принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности его реализации в этом году.

"Правительство... поддержало решение комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году. С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин перенаправил 61,5 млн гривен с программы онкозаболеваний на ремонт дорог.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минздраве заявили, что по темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место.