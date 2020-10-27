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Кабмин перенаправил на ремонт дорог 61,5 млн гривен с программы онкозаболеваний

Украина, Вторник 27 октября 2020 15:30
Кабмин перенаправил на ремонт дорог 61,5 млн гривен с программы онкозаболеваний
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров перенаправил 61,5 млн гривен на ремонт дорог. В частности, из проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" средства перенаправили на ремонт дорог во Львовской области.

Решение Кабмина от 21 октября 2020 года №1276-р опубликовано на правительственном портале.

Документ гласит, что всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 млн гривен.

Кроме того, деньги направили Министерству образования и науки на реставрацию главного корпуса ЛНУ им. Ивана Франка в сумме 20 млн гривен, создание международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета в сумме 7,2 млн гривен. Также на реставрацию староакадемического корпуса Братского монастыря выделили 6 млн гривен.

Указано, что средства также получило Минэнерго. Деньги в сумме 10 млн гривен направили на развитие производственных мощностей Новокостантиновской шахты.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что по темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место.

Как писало РБК-Украина, в Нацслужбе здоровья заявили, что в программе медгарантий объем средств на лечение онкозаболеваний вырос на 70%.

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