Украина вторая в Европе по темпам распространения онкозаболеваний

Медики настаивают на необходимости ранней диагностики
По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения Украины.
Отмечается, что для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике.
"Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.
В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:
Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.
Ранее сообщалось, что по программе государственных закупок "Взрослая онкология" в регионы отправлено ряд препаратов.
РБК-Украина писало, что в Украине зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 228 человек умерли от синдрома приобретенного иммунного дефицита (Спида) в декабре прошлого года.