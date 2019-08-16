У Кабміні пояснили, як оформити пенсію онлайн

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Подача заявки займе обмаль часу

Процедура подачі документів для призначення пенсії онлайн займає близько 10-15 хвилин. Про це написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив прем'єр, для подачі документів потрібно зареєструватися на сайті електронних послуг Пенсійного фонду и серед переліку послуг обрати пункт "Заява на призначення пенсії".

Після цього потрібно увійти в систему за допомогою електронного ключа. Потім потрібно заповнити анкету, страхові дані, документи і контакти. Для розділу "Документи" знадобляться скани паперових оригіналів. При заповненні заявки система формує її автоматично і підказує, як і де виправити помилки, якщо вони з’явилися.

Потім заявник отримає СМС на вказаний номер щодо рішення про призначення пенсії. Час очікування - 10 днів. Після того потрібно відвідати сервісний центр і отримати своє пенсійне посвідчення.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії онлайн.

Відзначимо, за законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.