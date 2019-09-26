В Кабмине объяснили критику Германии и Франции в разговоре Зеленского и Трампа

Фото Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам Кулебы, Украина ценит поддержку со стороны Германии и Франции

Критика лидеров Германии и Франции во время июльского телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом является рабочим процессом большой политики. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает "Радио Свобода".

По словам Кулебы, критические высказывания в адрес Германии и Франции не являются обидой со стороны Владимира Зеленского.

"Фундаментально мы, конечно, ценим их поддержку. И на рабочем уровне все, что должно быть сделано, будет сделано. Но ни Меркель, ни Макрона - не новички в дипломатии. И они прекрасно понимают контексты происходящего, и прекрасно понимают ту важность, которую сейчас имеет Украина, чтобы разрешить конфликт, который начался через российскую агрессию, для общего состояния дел в Европе. Это не уровень каких-то личных обид, это уровень большой политики", - заявил Кулеба.

При этом Кулеба признал, что есть вопросы, по которым мнение Украины расходится с позицией Германии и Франции. В частности, это возвращение России к G7 и реализация проекта "Северный поток-2".

Напомним, во время телефонного разговора между Зеленским и Трампом, президент США заявил о мягкой позиции Германии и Франции относительно усиления давления на Россию. Владимир Зеленский согласился с данным высказываниям, заявив, что Макрон и Меркель не ответили на его заявление об усилении санкционного давления на Россию.