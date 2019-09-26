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У Кабміні пояснили критику Німеччини і Франції в розмові Зеленського та Трампа

Новини » Політика    26.09.2019 - 15:48
У Кабміні пояснили критику Німеччини і Франції в розмові Зеленського та Трампа
Фото Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами Кулеби, Україна цінує підтримку з боку Німеччини та Франції

Критика лідерів Німеччини та Франції під час липневої телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом є робочим процесом великої політики. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає "Радіо Свобода".

За словами Кулеби, критичні висловлювання на адресу Німеччини і Франції не є образою з боку Володимира Зеленського.

"Фундаментально ми, звичайно, цінуємо їх підтримку. І на робочому рівні все, що має бути зроблене, буде зроблене. Але ні Меркель, ні Макрона - не новачки в дипломатії. І вони прекрасно розуміють контексти, що відбувається, і чудово розуміють ту важливість, яку зараз має Україна, щоб вирішити конфлікт, який почався через російську агресію, для загального стану справ у Європі. Це не рівень якихось особистих образ, це рівень великої політики", - заявив Кулеба.

При цьому Кулеба визнав, що є питання, з яких думка України розходиться з позицією Німеччини та Франції. Зокрема, це повернення Росії до G7 і реалізація проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, під час телефонної розмови між Зеленським і Трампом, президент США заявив про м'якої позиції Німеччини і Франції щодо посилення тиску на Росію. Володимир Зеленський погодився з цим висловлюванням, заявивши, що Макрон і Меркель не відповіли на його заяву про посилення санкційного тиску на Росію.

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