В Кабмине обещают начать индексацию пенсий с 1 апреля

В Кабмине гарантируют выплату индексированных пенсий в течение года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, работу по индексации пенсий в правительстве начнут с 1 апреля текущего года.

"Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Уважаемые наши пенсионеры. Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - заявила Лазебная.

Напомним, новый министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед Министерством социальной политики Украины, - проведение индексации пенсий.

РБК-Украина писало, что новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.